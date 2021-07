Le Danemark va-t-il créer la surprise face à l’Angleterre? Voici les compos probables du duel pour la place en finale

Seule des quatre demi-finalistes à ne pas compter de titre européen à son palmarès, l’Angleterre pourrait devenir la treizième équipe à atteindre la finale du Championnat d’Europe et le premier nouveau finaliste depuis la Grèce et le Portugal en 2004. Les ’Three Lions’ disputeront leur troisième demi-finale d’un Euro, après 1968 (défaite contre la Yougoslavie) et 1996. Cette dernière élimination, à Londres, arriva au terme d’une séance de tirs au but contre l’Allemagne avec un loupé fatal de Gareth Southgate. L’ancien défenseur peut prendre sa revanche. À la tête d’une génération très intéressante, Southgate a construit une équipe solide, qui n’a toujours pas pris le moindre but dans le tournoi. Et depuis deux matchs, elle peut aussi compter sur son buteur Harry Kane, auteur d’un but contre l’Allemagne (2-0) en huitième de finale et d’un doublé contre l’Ukraine (4-0) en quart après être resté muet en phase de groupes.

L’Angleterre pourra jouer la demi-finale et la finale, si elle se qualifie, devant un public acquis à sa cause dans son jardin de Wembley, où environ 60.000 personnes sont attendues.

Le Danemark, l’invité-surprise

L’Angleterre partira avec les faveurs des pronostics. Mais le Danemark n’a absolument rien à perdre. Touché par le malaise cardiaque de son meneur Christian Eriksen au début de l’Euro, coulé par deux défaites initiales contre la Finlande et la Belgique, le Danemark a ensuite réussi un parcours sans faute, avec des succès contre la Russie (4-1) pour se sortir de la phase de groupes et contre le Pays de Galles (4-0) et la République tchèque (2-1) en huitièmes et en quarts.

Les Danois se souviendront certainement des derniers affrontements face aux Anglais. En octobre dernier, en Ligue des Nations, un but d’Eriksen sur penalty avait offert une courte victoire (0-1) au Danemark dans un match joué à Wembley. Un mois plus tôt, le match aller s’était soldé par un partage 0-0. Un seul précédent a eu lieu durant un championnat d’Europe. C’était en ouverture de la phase de groupes de l’Euro 1992, en Suède. Les deux équipes s’étaient quittées sur un nul vierge. Deux semaines plus tard, la ’Danish Dynamite’ de Brian Laudrup remportait le tournoi à la surprise générale, avec dans les buts Peter Schmeichel, le père de l’actuel dernier rempart danois, Kasper.

Les compos attendues

En attendant le coup d’envoi de ce duel, voici les compositions probables pour les deux équipes.

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice – Sancho ou Saka, Mount, Sterling – Kane (cap.)

Sélectionneur : Gareth Southgate (ENG)

Danemark : Schmeichel – Christensen, Kjaer (cap), Vestergaard – Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle – Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Sélectionneur : Kasper Hjulmand (DEN)