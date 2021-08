JO: Septième médaille avec Bashir Abdi, «mission accomplie» pour le Team Belgium

Bashir Abdi recevra sa médaille de bronze lors du podium du marathon masculin, organisé au cours de la cérémonie de clôture de ces JO 2020.

Le capitaine de l’équipe belge de jumping Grégory Wathelet a été désigné par le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) pour être le porte-drapeau du Team Belgium los de la clôture ce dimanche soir à Tokyo (13h00 belges). Le trio Wathelet, Pieter Devos et Jérôme Guéry ont enlevé samedi soir la médaille de bronze. Au total 24 athlètes et 26 officiels belges seront présents à la cérémonie.

Bilan positif pour la Belgique après Tokyo

Pierre-Olivier Beckers était ému quand il a prononcé ses derniers mots au cours de la conférence de presse du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), dimanche après-midi à Tokyo. Il quittera le mois prochain la présidence du mouvement olympique belge qu’il occupait depuis près de dix-sept ans. Il avait auparavant tiré un bilan des Jeux Olympiques de Tokyo qui seront clôturés dans la soirée d’un bref mais éloquent : « Mission accomplie ».

Le bilan de 7 médailles, dont trois d’or, et de 26 places parmi le top 8 « ont été extraordinaires » a-t-il ajouté. « Ces performances arrivent à un moment important car notre pays en avait grandement besoin (allusion aux inondations catastrophiques de cet été, Ndlr). Redonner du moral, redonner de la fierté permettra de donner l’envie à nos concitoyens de se relever dans ces moments difficiles. C’est le rôle profond de l’olympisme : rendre le monde un peu meilleur par le sport. »

« Dans 34 jours, je remets mon tablier avec beaucoup de sérénité », a conclu Pierre-Olivier Beckers qui va désormais se consacrer à assurer la coordination entre le Comité International olympique (CIO) et les organisateurs des prochains JO d’été à Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. « Il y a un temps pour chacun et un temps pour chaque chose. Le sport de haut niveau et le COIB pourront bénéficier d’idées et d’énergie nouvelles et elles viendront renforcer la bonne santé du sport actuelle. Le sport de haut niveau dans notre pays et le COIB sont en bonne santé et en meilleure santé qu’ils n’étaient en 2004. »

De nouveax objectifs pour le Team Belgium

De son côté, le Comité olympique et interfédéral belge a annoncé que le Team Belgium visera à l’avenir le top 5 et non plus le top 8 aux Jeux Olympiques.

Le COIB avait renoncé, depuis les Jeux de Londres en 2012, à baser sa stratégie d’évaluation des performances des athlètes belges sur l’unique base des médailles obtenues. Depuis Rio, c’est une place parmi les huit premiers (top 8) qui devait être désormais l’objectif. Il était sous entendu que parmi eux des médailles seraient obtenues. À Tokyo, le nouveau directeur du Sport de haut niveau l’Allemand Olav Spahl avait fixé l’ambition à 21 top 8. Il rentre du Japon avec 26 places de finaliste et parmi elles 7 podiums et 3 médailles d’or, des performances qui égalent respectivement les performances des Jeux de Londres en 1948 pour les premiers et ceux de Paris en 1924 pour les secondes.

Ce que le COIB a tenu à souligner lors de sa conférence de presse de conclusion des JO de Tokyo c’est que ce sont 56,1 pour cent des athlètes qui ont participé à ce bilan. À Rio, les 19 top 8 avaient été l’œuvre de 38,5 % d’entre eux.

« La performance de Tokyo est extraordinaire et se situe autour du niveau que l’on peut espérer. En concertation avec les Communautés nous allons définir nos nouvelles ambitions pour le futur. Pour les athlètes et les projets les plus prometteurs, nous devons mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin d’atteindre le top 5 », a annoncé Pierre-Olivier Beckers le patron du COIB en conclusion des JO de Tokyo. « Donc, mieux que le top 8 car les statistiques le démontrent, 85 % des médailles aux Jeux Olympiques vont vers des athlètes et des équipes qui ont atteint un top 5 dans les mois et les grands championnats avant les Jeux Olympiques. »