Insultes entre les joueurs et tensions entre leurs familles: les dessus de la défaite de la France contre la Suisse

Un peu plus de 24 heures après la défaite de la France face à la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro, les langues se délient. On apprend que des joueurs français se sont insultés durant le match. Dans les tribunes, c’est la famille de Rabiot qui s’est échauffée avec celle de Mbappé.

L’équipe de France a été éliminée mardi soir en huitièmes de finale de l’Euro 2020 par la Suisse. Un match qui s’est réglé aux tirs au but et qui s’est soldé par un raté de Kylian Mbappé sur le tir décisif. Au lendemain de cette rencontre, plusieurs révélations ont été faites notamment sur l’entente au sein du groupe lors de cet Euro et de cette rencontre particulièrement.

« Pogba il ne fout rien »

« Ils se sont très souvent insultés sur le terrain. Pogba était bien au centre du jeu. Il y a eu Pogba-Rabiot, Pogba on a vu tous ses côtés géniaux mais je pense qu’il a été catastrophique sur le plan défensif. Rabiot était très fâché contre lui et ils se sont insultés sur le terrain. Ça a été le cas entre Varane et Pogba, Varane et Benjamin Pavard. Pavard lui aurait dit ‘toi t’es gentil, moi je suis tout seul et Pogba il ne fout rien’ », a dévoilé Sebastien Tarrago sur le plateau de L’Equipe du Soir.

La mère de Rabiot s’en prend au père de Mbappé

Dans les tribunes aussi la soirée a été agitée. RMC Sport rapporte en effet qu’au coup de sifflet final de la rencontre, une échauffourée a éclaté entre la mère d’Adrien Rabiot et des proches de la famille de Paul Pogba. Les familles des deux joueurs ont continué l’échange virulent que Rabiot et Pogba ont eu sur le terrain après le 3e but de la Suisse, mais en tribunes. La mère d’Adrien Rabiot demandait notamment comment Paul Pogba avait pu perdre le ballon qui a entraîné l’égalisation de la Suisse », précise le média français.

À l’issue des tirs au but, Véronique Rabiot s’en est prise à Kylian Mbappé, demandant à son père de « recadrer son fils et de faire en sorte qu’il soit moins arrogant », indique RMC. La mère de Rabiot n’en est pas restée là, s’en prenant également à des journalistes. « Pendant une vingtaine de minutes, la mère d’Adrien Rabiot s’est accrochée avec plusieurs familles de joueurs. D’autres familles ont assisté à la scène. Elles ont été choquées par l’attitude de Véronique Rabiot et le timing de cet esclandre, dès la fin du match. »