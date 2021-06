«Ils joueront bien et ils perdront contre nous», des commentateurs français se moquent à nouveau de l’équipe belge

« C’est une équipe qui est quand même solide ! Je me moque toujours d’eux en disant qu’ils vont arriver en demi-finale contre nous, ils joueront bien et ils perdront de la même manière ! Mais qu’ils continuent à bien jouer », a-t-il déclaré en souriant. « On va garder un poil d’humilité », a ajouté le présentateur de l’émission.