Griezmann et Dembélé se défendent des accusations de racisme: «Je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais»

Trois jours après la fuite d’une vidéo amateur montrant Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, avec l’équipe de Barcelone en 2019 lors d’une tournée au Japon, se moquant de trois personnes japonaises, les deux joueurs français ont réagi à la polémique. Face aux accusations de racisme anti-asiatique, Ousmane Dembélé a d’abord répondu ce lundi via une story Instagram.

« Bonjour à tous, ces derniers temps, une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux. Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n’importe où sur la planète, j’aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté. Il m’arrive d’utiliser ce genre d’expressions en privé, avec des amis, et ce peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique. Je conçois qu’elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses », a écrit l’ailier des Bleus.

Antoine Griezmann a suivi avec un tweet dans lequel il se défend fortement de toute accusation de racisme. « Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. »