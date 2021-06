France ou Belgique ? Pour Adil Rami, «il n’y a pas photo, les Bleus sont largement au-dessus»

Belgique – Portugal : c’est l’une des grandes affiches des 8es de finale de l’Euro 2020. Ce choc entre les Diables rouges et le champion d’Europe en titre fait déjà beaucoup parler, notamment en France. Après Raymond Domenech qui voit là « un match équilibré » avec la Belgique qui est « soi-disant l’équipe la plus intéressante », c’est au tour d’Adil Rami d’exprimer son avis sur ce duel.

Dans l’émission « Intégrale Euro 2020 » de RMC, Rami était aux côtés de Jean-Michel Larqué et Emmanuel Petit pour discuter de ce duel Belgique – Portugal, mais le champion du monde 2018 a rapidement fait dévier la conversation sur une comparaison entre les Diables rouges et la France, avec un constat très clair.

« Quand tu compares à nos joueurs (les Français, NDLR), on est quand même largement au-dessus », a lancé Rami alors que ses interlocuteurs. « Individuellement, il n’y a pas photo. La Belgique est une équipe que je respecte, mais quand tu compares Hazard à Mbappé, je préfère Mbappé. Quand tu me parles de Lukaku et Benzema, je préfère Benzema. Witsel, avec Pogba ou Kanté… Le seul que je prendrais, c’est De Bruyne »