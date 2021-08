Des milliers de spectateurs contaminés lors de la finale de l’Euro 2020 à Londres

Près de 2.300 spectateurs des dizaines de milliers de supporters qui se trouvaient dans les tribunes ou autour du stade Wembley pour les demi-finales et finales les 7 et 11 juillet derniers auraient été très contagieux, tandis que plus de 3.400 personnes auraient été contaminées. Afin de pouvoir entrer dans le stade, les supporters devaient pourtant montrer patte blanche à l’aide d’un test négatif à la Covid-19 ou du passeport vaccinal.

La situation a toutefois dégénéré lors de la grande finale de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre, des milliers de supporters - qui ne disposaient pas de ticket - se sont introduits de force dans le stade. Plusieurs affrontements violents ont par ailleurs éclaté.

Le gouvernement britannique s’était retrouvé sous le feu des critiques pour avoir autorisé 60.000 spectateurs à entrer dans le stade alors que le pays faisait face à une flambée de cas d’infections par le coronavirus.