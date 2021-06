Danemark – Belgique, entre émotions et enjeux

Les Diables, choqués par la nouvelle tombée peu avant leur entrée en lice contre la Russie le week-end dernier, ont aussi des accointances avec l’élégant milieu de terrain offensif danois de 29 ans. Toby Aldeweireld, Jan Vertonghen, Nacer Chadli et Romelu Lukaku, son actuel équipier à l’inter Milan, l’ont côtoyé de près.

Applaudissements

C’est donc assez logiquement qu’ils lui adresseront, tous ensemble, leur soutien et l’applaudiront à la 10e minute du match, en référence au numéro d’Eriksen, à l’occasion d’un moment de communion qui s’annonce intense. D’autant plus que l’enceinte de la capitale danoise pourra accueillir 25.000 personnes, soit près de deux tiers de sa capacité maximale (38.000). « Nous allons sortir le ballon et l’applaudir tous ensemble, c’est le moins que l’on puisse faire », a dit Lukaku mercredi en conférence de presse.