Ce scénario catastrophe placerait les Diables à la 3e place de leur groupe

Puisqu’il leur faudra au moins un point pour terminer premiers de leur groupe (si les Finlandais venaient à gagner, ils devanceraient leurs victimes belges à la confrontation directe à six points), les Diables devraient en enquiller trois. Dans ce cas, notre sélection terminera en position de 1B dans le tableau final. En s’octroyant le droit d’aller chercher le soleil de Séville où ils attendront un adversaire (un des 4 meilleurs troisièmes issus des groupes A, D, E ou F) dont on ne connaîtra le nom qu’une fois la phase de groupes bouclée, c’est-à-dire mercredi soir. Pour la forme et sans doute sans crainte de toucher le fond, on précisera que les hommes de Martinez peuvent encore achever leur parcours à la… 3e place.