Ce scénario assurera aux Diables une place en 8es de finale de l’Euro

Car si la Belgique empoche les trois points ce jeudi, elle s’emparera seule de la tête du groupe B avec six points. Un total suffisant pour terminer, dans le pire des scénarios, dans les quatre meilleurs troisièmes de groupe, qui seront repêchés pour les huitièmes de finale. En effet, les partages entre la Suisse et le pays de Galles dans le groupe A, et entre l’Espagne et la Suède dans le groupe E, permettent aux équipes comptabilisant 6 points de se classer quoiqu’il arrive devant les troisièmes de ces deux groupes-là.