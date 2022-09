Vous buvez régulièrement du thé ou du café? Une nouvelle étude risque de vous dégoûter de ces boissons

Vous buvez régulièrement du thé ou du café ? Ou vous êtes plutôt adeptes de boissons chaudes de manière générale ? Si oui, vous avez peut-être intérêt à renoncer à ces boissons. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Cambridge a en effet découvert que les personnes qui buvaient régulièrement des boissons chaudes avaient 2,8 fois plus de chances d’attraper un cancer de l’œsophage que les autres. En plus de la consommation moyenne, la température de la boisson semble aussi jouer un rôle. Cela signifie que plus vous aimez votre boisson chaude, plus vous avez des chances de développer ce cancer.

« Éviter les boissons trop chaudes »

Ce cancer serait provoqué par des « blessures thermiques » au niveau de la gorge, selon Stephen Burgess, l’auteur de l’étude qui a analysé les données de 500.000 Britanniques. « En conclusion, je conseille d’éviter de boire des boissons à des températures trop chaudes », indique-t-il, avant de se montrer optimiste. « Je crois que c’est une bonne nouvelle pour les buveurs de café que le café ne soit pas associé à la plupart des formes de cancer et certainement aux formes de cancer les plus courantes ». En conclusion, le café ou le thé en eux-mêmes ne représentent pas un danger d’un point de vue cancérogène. La chaleur liée à la boisson est, elle, problématique.