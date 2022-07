Voici quelques astuces pour apaiser vos coups de soleil

Avec des températures élevées et un soleil aussi radieux, difficile de ne pas pointer le bout de son nez dehors. Mais faites attention aux coups de soleil ! En effet, ceux-ci peuvent être très néfastes pour votre peau. Il est donc important de bien se couvrir et/ou d’appliquer de la crème lorsque vous sortez.

Néanmoins un petit coup de soleil est bien vite arrivé… Alors que faire pour éviter d’avoir trop mal et éviter que votre peau ne pèle ?

Ph. Pexels

Que votre peau soit légèrement rosée où rouge comme une tomate il est primordial de ne plus exposer sa peau au soleil. De plus, il est important de réhydrater votre peau correctement. Buvez beaucoup d’eau mais appliquer aussi une crème sur votre peau, le soir ou au coucher du soleil.

Pas n’importe quelle crème

Mais attention ! Ne choisissez pas n’importe quel type de crème hydratante pensant que celle-ci fera l’affaire ! Le mieux est d’appliquer directement de l’Aloe vera…

Ph. Pexels

Soit vous décidez de faire votre petite pommade à l’Aloe vera vous-même. Dans ce cas, vous pouvez acheter des feuilles et extraire le gel qui est un véritable concentré en vitamines, minéraux et acides aminés. Soit vous acheter un pot de ce gel dans le commerce. En effet, grâce à cette plante votre épiderme se régénérera plus facilement et rapidement.

Si vous préférez appliquer une crème, il est donc recommandé d’en prendre une qui contient l’Aloe vera afin de soulager votre peau.