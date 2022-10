Sourire nous rendrait de meilleure humeur, selon une étude

Et si le fait de sourire nous faisait entrer dans un cercle vertueux qui nous rend de meilleure humeur ? C’est en tout cas ce que suggère cette étude menée par des chercheurs à l’université de Stanford.

Depuis longtemps, les psychologues se demandent si les expressions faciales ont une influence sur nos émotions. Dans le jargon médical, on appelle cela le principe de rétroaction faciale. Une étude dirigée par Nicholas Coles, chercheur à l’université de Stanford, s’est posé la question de savoir si les sourires pouvaient nous rendre plus heureux, et la réponse est oui !

Une étude révélatrice

Pour cette étude, un tiers des participants devait mettre un stylo dans la bouche, un autre devait imiter les expressions faciales d’acteurs souriants, et le dernier devait sourire en utilisant seulement les muscles du visage. À chaque fois, la moitié devait effectuer la tâche devant un écran noir, ou devant des images de chiots, de chatons, de fleurs, etc. Après avoir effectué chacune des tâches, les participants devaient évaluer leur niveau de bonheur ressenti. Les chercheurs ont constaté que les personnes ayant simplement un stylo dans la bouche ressentaient moins de bonheur que les autres.

« L’étirement d’un sourire peut faire en sorte que les gens se sentent heureux et le froncement des sourcils peut faire en sorte que les gens se sentent en colère ; ainsi, l’expérience consciente de l’émotion doit être au moins partiellement basée sur des sensations corporelles », explique le docteur Coles.

Comprendre l’émotion

Selon les scientifiques, l’étude permet de mieux comprendre ce que sont les émotions et d’où elles viennent : « Nous ressentons des émotions si souvent que nous oublions de nous émerveiller de cette incroyable capacité. Sans cela il n’y a ni douleur ni plaisir. Cette étude nous apprend énormément de choses sur le fonctionnement de l’expérience émotionnelle. »

Et si le lien entre sourire et humeur est établi, les scientifiques ne comprennent toujours pas pourquoi le corps fonctionne de la sorte. Ils émettent l’idée que notre expérience consciente des émotions soit basée sur des sensations. Lorsque l’on ressent que notre rythme cardiaque s’accélère, par exemple, nous allons ressentir de la peur. Les chercheurs ont quoi qu’il en soit encore du travail en la matière, mais semblent de mieux en mieux comprendre le phénomène de l’émotion.