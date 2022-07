Productivité en baisse? C’est normal! Notre cerveau fonctionne plus lentement lorsqu’il fait chaud

Ces derniers jours la température n’a pas cessé de grimper, et cela n’est pas près de s’arrêter. Si vous vous sentez fatigué, moins vif, et que votre productivité baisse c’est normal ! En effet, selon une étude menée à l’Université de Boston, notre cerveau fonctionne 13 % plus lentement lorsqu’il fait chaud.

Dans cette recherche, 44 étudiants ont effectué différents tests mettant à l’épreuve leurs capacités cognitives sur une période de 12 jours au mois de juillet 2016, alors qu’une vague de chaleur s’abattait sur Boston.

Deux salles, deux ambiances

Ces tests visaient à évaluer la mémoire, l’attention et la vivacité d’esprit de chaque participant. Pour se faire, un premier groupe d’étudiant effectuait les tests dans une pièce avec climatisation où il faisait 21,6 degrés. L’autre groupe n’avait pas la chance d’avoir la climatisation et la température de la pièce s’élevait à 27,6 degrés.

Ph. Pexels

Vous vous en doutez, les étudiants dans la pièce la plus fraîche ont plus facilement réussi à faire les exercices que ceux qui n’avaient pas la climatisation. En effet, le temps de réaction était plus rapide pour ceux chez qui la température était plus basse.

Pourquoi ?

Pour les chercheurs, qui ont analysé les résultats, cela s’explique par le fait que notre cerveau fonctionne un peu plus au ralenti. À savoir : 13 % plus lentement quand il fait chaud.

Néanmoins l’explication n’est pas encore très claire. Mais le neurologue Chris van der Linden a donné une explication au magazine Humo : « Plus les protéines de notre cerveau sont chaudes, plus elles se dissolvent rapidement. De plus, des substances nocives pourraient être libérées parce que notre corps doit travailler plus fort pour réguler la température de notre cerveau ».

Ph. Pexels

Par ailleurs, les chercheurs soulignent l’importance d’adapter la température des bâtiments à 22-23 degrés afin de préserver un certain niveau de productivité, que cela concerne les élèves ou les employés.