Pourquoi est-ce que faire la grasse matinée le week-end n’est pas une bonne idée?

Aaaah, le week-end ! Vous attendez peut-être ce moment avec impatience, pour couper votre réveil et vous lever quand vous en avez envie… Mais attention, se lever tard le week-end pourrait en réalité nuire au bon fonctionnement de votre organisme.

En effet, tenter de récupérer un peu de sommeil, en faisant la grasse matinée le samedi et le dimanche, n’est pas une bonne idée, comme le relaient nos confrères de Sudinfo. De plus, cela ne vous fera pas être plus en forme qu’avant mais vous fera uniquement du bien sur le moment même…

Eh oui, vous lever beaucoup plus tard qu’en semaine pendant le week-end va, en réalité, casser votre rythme de sommeil. Résultats ? Votre corps ne saura plus vraiment à quelle heure il doit se mettre en marche et vous serez donc bien plus fatigué pendant la semaine et vous aurez même beaucoup plus de mal à sortir du lit.

Se laisser aller, mais pas trop !

Une étude, publiée dans Sleep Medecine et relayée par Cosmopolitan, a démontré que le fait de dormir un peu plus pendant le week-end serait un excellent moyen de contrer les effets négatifs du manque de sommeil de la semaine.

Mais attention, on ne parle pas de se lever à midi alors que vous vous levez à 6 heures pendant la semaine… Alors, « un peu plus », ça représente quoi ? Les chercheurs affirment que seulement une ou deux heures seraient suffisantes pour être en meilleure santé et ne pas dérégler notre rythme de sommeil.

Ainsi, vous ne devez pas vous lever à midi… mais pas à 6 heures non plus pendant le week-end. Il est même préférable de dormir un peu plus tard (mais pas plus de deux heures) qu’en semaine afin de rattraper votre retard de sommeil et donc diminuer les risques de développer des troubles comme la dépression. En règle générale, retenez qu’il ne faut pas dormir plus de dix heures !