Pourquoi dormir avec un ventilateur allumé est une très mauvaise idée

Les prochains jours s’annoncent particulièrement chauds. Aujourd’hui, le mercure pourra atteindre 25 à 27ºC à l’ombre et il ne fera que grimper durant les prochaines journées. Il fera jusqu’à 31ºC vendredi et 36ºC samedi en Belgique.

Avec ces températures, certaines personnes peineront sans doute à trouver le sommeil. Parfois, la chaleur est telle qu’on pourrait avoir envie de dormir avec un ventilateur dans la chambre. Pourtant, ce ne serait pas une bonne idée, et cela pour plusieurs raisons.

Attention aux allergies

Expert en sommeil, Mark Reddick a présenté à The Independent les principaux inconvénients à dormir avec un ventilateur allumé. Selon lui, la principale raison est que cela a tendance à provoquer des réactions allergiques, à cause de la poussière et du pollen qu’il peut projeter dans les sinus. Cela concerne essentiellement les personnes qui souffrent d’allergies, d’asthme et de rhume des foins. L’expert conseille également de vérifier qu’il n’y ait pas de poussières sur les pales du ventilateur et si c’est le cas, de bien les nettoyer.

Les voies nasales et les sinus particulièrement touchés

La seconde raison pour laquelle il déconseille d’utiliser un ventilateur pendant la nuit c’est que l’air sec projeté peut provoquer un desséchement de la peau, de la gorge, ainsi qu’une irritation des yeux. Mark Reddick pointe aussi du doigt le fait que le flux d’air constant a tendance à assécher les voies nasales et les sinus, ce qui peut entraîner des maux de tête et la congestion du nez.

Enfin, il souligne que cet air frais peut faire en sorte de se réveiller avec des crampes et certains muscles tendus. Autant de raisons pour lesquelles il faut éviter de dormir avec un ventilateur allumé dans sa chambre.

Heureusement, il existe d’autres moyens pour bien dormir sans climatisation lorsqu’il faut chaud.