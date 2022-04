Des troubles auditifs liés à la Covid-19 et aux vaccins? L’OMS réagit

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, plusieurs personnes se plaignent de troubles auditifs, souvent bénins mais parfois graves. Chez certaines de ces personnes, les symptômes sont apparus après avoir attrapé la Covid-19. Chez d’autres, ces troubles de l’audition sont apparus quelques jours après avoir reçu une injection du vaccin contre la Covid.

Des milliers de cas de troubles auditifs après la vaccination

Dans un rapport publié la semaine dernière, l’OMS a confirmé que chez certains patients, il existait une corrélation entre la vaccination contre la Covid-19 et de potentiels troubles auditifs. Ces troubles sont larges : ils vont d’acouphènes à la perte partielle de l’audition, en passant par des problèmes d’équilibre liés à l’oreille interne.

Selon l’OMS, plus de 37.500 cas de troubles auditifs après vaccination ont été repérés dans 86 pays. Le professeur Jean-Louis Montastruc, responsable du centre de pharmacovigilance et d’information sur le médicament au CHU de Toulouse, a indiqué à La Dépêche qu’il y avait une centaine de cas, pouvant être réversibles, détectés en France.

Généralement, ces troubles s’atténuent après quelques semaines

Le professeur français a ajouté que ces troubles auditifs étaient majoritairement constatés chez des personnes âgées ou fragiles, ayant des risques de surdité. « Ces troubles s’atténuent généralement au bout de quelques semaines. (…) L’imputabilité du vaccin doit cependant être vérifiée au cas par cas », a estimé Jean-Louis Montastruc.

Ce n’est pas la première fois que la science s’intéresse au lien entre le coronavirus et des troubles auditifs. En octobre 2021, une étude montrait comment le virus était capable d’infecter les cellules de l’oreille interne. Par ailleurs, le sous-variant BA.2 d’Omicron s’attaquerait davantage à la sphère ORL et serait plus susceptible que les autres variants d’entraîner des troubles auditifs.

De son côté, l’OMS a indiqué vouloir « identifier la perte auditive et les acouphènes après la vaccination contre le Covid-19 comme un signal préliminaire à évaluer plus avant ».