Des scientifiques pourraient avoir découvert le remède contre les crises cardiaques

Depuis la crise sanitaire, on parle énormément de la technologie de l’ARN messager, qui a permis de mettre au point les vaccins contre la Covid-19. Les scientifiques du King’s College sont partis de cette base pour créer une technique, appelée le « suivi génétique ». Celle-ci pourrait devenir le premier remède au monde contre les crises cardiaques.

Le principe du suivi génétique est le suivant : Le but est de tracer les codes génétiques injectés dans le cœur, aussi appelés ARN messagers, pour produire des protéines capables de générer des cellules cardiaques saines. En contrôlant l’ARN messager de la sorte, nouvelles cellules cardiaques peuvent ainsi remplacer celles qui sont mortes. La formation d’une cicatrice est alors empêchée, et des nouvelles cellules peuvent développer un nouveau tissu musculaire.

Une grande révolution

« Nous naissons tous avec un nombre déterminé de cellules musculaires dans notre cœur et ce sont exactement les mêmes que celles avec lesquelles nous allons mourir. Notre objectif était de trouver un traitement capable de convaincre les cellules survivantes de proliférer », a expliqué le directeur de l’étude, le professeur Mauro Giacca.