Des chercheurs ont trouvé une approche prometteuse pour réduire la consommation de sodas

Les bouteilles et les canettes de sodas et de boissons sucrées ressembleront-elles bientôt à des paquets de cigarettes en affichant des images chocs ?

Cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d’alarme. Un nouveau rapport de l’OMS indique qu’une « épidémie » de surpoids et d’obésité, responsable de plus de 1,2 million de décès par an, fait rage en Europe. Pour limiter cela, l’Organisation préconise notamment de taxer les boissons sucrées, subventionner les aliments bons pour la santé ou encore de limiter la commercialisation d’aliments malsains auprès des enfants.

Des images chocs sur les sodas

Des chercheurs américains ont exploré une autre idée pour limiter l’achat et la consommation de sodas. Et si les bouteilles et les canettes affichaient, comme les paquets de cigarettes, des photos chocs ? Des chercheurs de l’Université de Harvard et de l’Université de Caroline du Nord ont ainsi imagé des photos illustrant le diabète ou encore les maladies cardiaques liées à la consommation excessive de sucre. Ils les ont collées sur des boissons sucrées.

Une approche prometteuse

Ensuite, ils ont invité deux groupes de parents à choisir des boissons pour leurs enfants, âgés de 2 à 12 ans. Un groupe voyait ces nouveaux packagings, l’autre voyait des packagings classiques. Le résultat est sans appel. « Les avertissements picturaux ont réduit les achats de boissons sucrées par les parents pour leurs enfants. Les avertissements sur les boissons sucrées sont une approche politique prometteuse pour réduire les achats de boissons sucrées aux États-Unis », ont indiqué les chercheurs.