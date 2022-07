Des astuces simples et naturelles pour nettoyer votre grille de barbecue

Qui dit été dit barbecue ! Lors des belles journées estivales, les Belges sont nombreux à sortir leur barbecue pour un repas on ne peut plus convivial. Ils sont par contre beaucoup moins nombreux à nettoyer leur grille pleine de graisse et de saletés. Une étape pourtant primordiale pour ne pas contaminer vos aliments lors de votre prochain repas. Heureusement, il existe des astuces simples et naturelles qui permettent de transformer cette étape laborieuse en un véritable jeu d’enfant.

Des produits miracles :

-> Le vinaigre blanc : Si les taches de la grille de votre barbecue sont vraiment tenaces, n’hésitez pas à la laisser tremper durant quelques dizaines de minutes dans une bassine de vinaigre blanc. Il vous suffira ensuite simplement de frotter votre grille et de la rincer à l’eau claire pour lui rendre son aspect originel.

-> Le citron : Utilisez un citron coupé en deux pour frotter la grille. Le citron possède en effet des propriétés dégraissantes et il vous permettra de nettoyer plus facilement votre support de cuisson. Passez ensuite votre grille à la brosse ou à l’éponge et le tour est joué ! Si la crasse persiste, laissez tremper votre grille durant une nuit dans le jus de citron mélangé avec un peu d’eau tiède et du produit vaisselle.

-> L’oignon : Trop souvent oublié mais pourtant délicieux au barbecue, l’oignon est également un de vos meilleurs alliés après le repas pour nettoyer votre grille. Comme avec le citron, coupez l’oignon en deux puis frottez le contre la grille pour enlever les résidus de graisse. Il ne vous reste plus qu’à nettoyer légèrement votre grille grâce à une éponge et un peu de liquide vaisselle.

-> Le bicarbonate de soude : Véritable produit miracle de la vie de tous les jours, le bicarbonate de soude est aussi efficace pour nettoyer votre grille de barbecue. Pour cela, mélangez-le avec de l’eau chaude et, si nécessaire, du vinaigre. Utilisez le mélange pour frotter la grille qui sera comme neuve en quelques frottements.

-> Le papier journal : Tant que la grille est encore légèrement chaude, utilisez des boules de papier journal pour la frotter. Cela devrait permettre de retirer le plus gros des traces de votre grille. Durant cette opération, attention à ne pas vous brûler. Nettoyez-la ensuite à l’eau pour terminer le travail.