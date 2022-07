De 23ºC à 57ºC en 25 minutes: il se met à la place d’un chien enfermé dans une voiture en plein soleil

Alors que les températures grimpent chez nous, mais aussi en Grande-Bretagne, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, une association luttant pour le bien-être animal, a tenu à mettre en garde les propriétaires de chiens qui voudraient laisser leur animal dans leur voiture. Pour cela, Chris O’Brien, membre de l’association, s’est installé dans sa voiture placée en plein soleil avec un chronomètre et un thermomètre. Et son constat est glaçant.

Une hausse rapide

Quand il a garé son véhicule, il faisait 23,3ºC à l’intérieur de l’habitacle. Il n’aura fallu que cinq minutes pour que la température grimpe à 35,1ºC. « Je cuis. Il fait si chaud ici, je ne peux pas l’expliquer. Je transpire énormément », explique-t-il. Plus les minutes passent, plus on peut voir Chris avoir chaud. 43,6ºC après dix minutes, 48,8ºC après 15… Chris finira son expérience alors qu’il faisait 57,1ºC dans la voiture après seulement 25 minutes.

« Tout dans la voiture est bouillant. Je ne peux même pas imaginer comment se sentirait un chien. Je n’arrive pas à croire que la température ait grimpé autant en si peu de temps. C’est tellement dangereux. Ne laissez jamais votre chien seul dans la voiture », a mis en garde Chris.