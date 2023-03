L’assurance habitation : est-ce une obligation ? Quelle est son utilité?

Qu’est qu’une assurance habitation ?

Vous y êtes, vous avez trouvé l’habitation de vos rêves, il est temps de penser à une assurance. Savez-vous par où commencer ? Evidemment que oui, je commence par m’informer !

Une assurance habitation fait partie des assurances indispensables pour assurer la sérénité de la vie quotidienne. C’est une assurance qui vous assure une indemnisation de la part de votre compagnie d’assurance si jamais un sinistre vous tombe dessus. De manière générale, les assureurs proposent des assurances multirisques habitation ou MRH. Dans ce cas, on etend par sinistre: incendie, dégât des eaux, gel des canalisations, catastrophe naturelle et tempête et bris de glace. Cela couvre aussi une garantie responsabilité civile. Sachez que toute assurance est personnalisable, parlez-en à votre assureur et souscrivez à la formule qui convient le mieux à votre situation.

Qui doit souscrire à une assurance habitation ?

Souscrire à une assurance habitation est obligatoire pour tout locataire. Vous louez un appartement, une maison, meublé ou pas, vous devez signer un contrat d’assurance habitation auprès d’une compagnie d’assurance pour protéger vos biens personnels. Maintenant, si vous êtes propriétaire, du point de vue strictement législatif, aucune loi ne vous oblige à prendre une assurance maison que vous y soyez occupant ou pas. Toutefois, il est vivement recommandé d’en avoir une ne serait-ce que par bon sens. Imaginez une seconde qu’une économie de toute une vie parte en fumée et qu’aucune indemnisation n’est en vue, cela risquerait de faire bien mal.

Qu’est-ce qu’une garantie responsabilité civile ?

Il s’agit d’une garantie obligatoire pour indemniser les tiers touchés en cas de sinistre responsabilité. En d’autres termes, en cas de blessures ou de dommages matériels chez vos voisins, votre responsabilité civile leur garantit une indemnisation de la part de votre compagnie d’assurance.

Quelles sont les astuces pour faire une économie d’assurance habitation ?

Effectivement, il existe des astuces pour diminuer son assurance maison. En posant des gestes simples, vous pourrez obtenir un rabais considérable auprès de votre assureur.

Reliez votre système d’alarmes à une centrale : c’est une prévention majeure permettant de diminuer le risque d’intrusion et d’incendie.

Installez un système de détection de fuites d’eau et coupure d’entrée d’eau principale pour éviter tous dommages causés par l’eau.

Faites un inventaire total de tous vos biens personnels pour avoir un portrait juste de leur valeur totale.

Prenez votre assurance auto et votre assurance habitation chez le même assureur. Vous aurez surement un joli rabais avec un service tout en un, une formule tout compris.

Pour terminer, l’assurance habitation vous offre une tranquillité d’esprit en cas de sinistre, votre source de sérénité dans la vie quotidienne. C’est aussi une protection pour vous, pour vos biens et pour vos voisins.