Grâce à ces 5 conseils, le fitness sera un plaisir

Ne faites pas du fitness tout seul

« Comment ça, pas tout seul ? Est-ce qu’on n’est pas seul à suer et souffler sur son appareil ? ». Eh bien, pas nécessairement. Chez Basic-Fit, par exemple, vous pouvez inviter quelqu’un à venir s’entraîner avec vous. Histoire de garder la motivation. Vous pouvez lancer des défis à votre partenaire de sport (à qui fera le plus vite une série 20 sit-ups, par exemple), mais vous pouvez aussi, bien entendu, bavarder agréablement tout en marchant ou en courant sur le tapis. Vous êtes plutôt un animal social ? Profitez des cours collectifs live : pilates, zumba, body pump, indoor cycling... Il y en a pour tous les goûts. Ces termes ne vous évoquent pas (encore) grand-chose ? Pas d’inquiétude : tous les cours collectifs live sont donnés par des instructeurs certifiés, vous avez donc l’assurance de bénéficier de l’accompagnement dont vous avez besoin.

Faites appel à un professionnel

Dans une salle de fitness, on peut parfois se sentir dépassé. Pour trouver vos marques, vous avez la possibilité, chez Basic-Fit, de faire appel à un entraîneur personnel. Il vous aidera à définir vos objectifs, à obtenir plus rapidement des résultats et à réduire les risques de blessures. Vous pouvez également opter pour le « Personal Online Coach » et profiter via l’app des conseils et du soutien d’un coach sportif diplômé. Il vous fournira un programme d’entraînement de 12 semaines, établi sur mesure, et vous donnera des conseils en matière d’alimentation et de mode de vie. Pendant ces 12 semaines, votre entraîneur et vous analyserez chaque semaine vos résultats.

Trouvez votre rythme

Nous sommes tous constamment hyper occupés, et il est souvent difficile de dégager des moments de détente ou pour le sport. Par conséquent, mieux vaut choisir un club de fitness aux heures d’ouverture étendues. Saviez-vous que certains clubs sont ouverts absolument à tout moment de la semaine ? Oui, oui, vous avez bien lu : dans certains clubs, vous pouvez vous entraîner de jour comme de nuit.

Cours en streaming

Mais bon, parfois, la météo est mauvaise, ou vous n’avez juste pas envie de vous déplacer. C’est une réalité. Par chance, grâce à une app novatrice, vous pouvez alterner sport en salle et séances d’entraînement dans votre confortable salon. Poussez la table sur le côté et pensez à prendre une bouteille d’eau et une serviette éponge, car dans cette application, vous trouverez des milliers de programmes d’entraînement et d’exercices à suivre et à faire en dehors de la salle.

Et, à la maison non plus, vous n’êtes pas obligé de vous entraîner en solo, puisque l’app vous permet aussi de suivre des cours collectifs virtuels. Plus de 150 cours sont disponibles : aérobic, yoga, boxe, bootcamp, etc. Et même une véritable dance party ! Il existe un cours collectif virtuel pour tout ce que vous pouvez imaginer et plus encore. Disponible en permanence, qui plus est.



Fixez-vous un objectif réaliste

Gardez avant tout à l’esprit que le sport doit être une source de plaisir et pas une obligation. Si vous ne mettez pas la barre trop haut, vous aurez plus de chances de rester motivés. Ne culpabilisez pas si vous n’arrivez pas toujours à vous rendre à la salle. Cherchez ce que vous pourriez faire qui vous permette de prendre plaisir au sport et d’améliorer en même temps votre santé. Et non seulement vous renforcerez votre corps, mais votre mental aussi profitera d’un sérieux regain d’énergie.

