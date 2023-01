Quels artistes ont été les plus écoutés sur les plateformes de streaming en 2022?

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’heure est au bilan pour les plateformes de streaming musical. Spotify, Apple Music, Deezer et consorts ont récemment dévoilé le classement des artistes les plus plébiscités par leurs utilisateurs. Certains noms reviennent plus que d’autres.

Bad Bunny est l’un d’entre eux. Le chanteur portoricain est l’artiste le plus écouté à travers le monde sur Spotify et Apple Music. C’est la troisième année consécutive qu’il se hisse à la tête du classement de fin d’année du géant suédois. Du haut de ses 28 ans, Bad Bunny est devenu l’ambassadeur de la « latin trap », ce genre musical qui mélange reggaeton, trap et hip-hop. Plusieurs de ses chansons, dont « Dakiti », « Yonaguni » ou encore « La Canción », cumulent des millions, voire des milliards, d’écoutes sur les différentes plateformes de streaming musical et sur YouTube.

Si le chanteur dont le véritable nom est Benito Antonio Martínez Ocasio compose des morceaux depuis son adolescence, il atteint la consécration avec son troisième album, « El Último Tour Del Mundo ». Cet opus est devenu le premier disque entièrement en espagnol à se hisser en tête du top Billboard.

Bad Bunny a confirmé son statut de superstar mondiale cette année avec son dernier projet musical, « Un Verano Sin Ti ». Il apparaît à la première place des classements des albums les plus écoutés en 2022 de Spotify, Deezer et Apple Music. Un engouement qui, selon le principal intéressé, montre à quel point la musique latine est entrée dans les habitudes d’écoute des mélomanes à travers le monde. « Le mouvement musical Latino a pris tellement d’ampleur. Je ne m’attribuerais jamais tout le mérite ou dirais que c’est grâce à moi. Non, c’est un mouvement collectif. Toute une génération. Notre énergie et notre présence sont bien palpables », a déclaré Bad Bunny dans un documentaire exclusif produit par Apple Music.

Des machines à hits bien huilées

The Weeknd, Harry Styles et Ed Sheeran font également partie des artistes les plus écoutés sur les plateformes de streaming cette année. Une popularité qu’ils doivent aux albums qu’ils ont sortis au cours des douze derniers mois, à savoir « Dawn FM », « Harry’s House » et « = ». Mention spéciale à Harry Styles, la star britannique qui s’est fait connaître dans les années 2010 pour sa participation au groupe One Direction. Après avoir lancé sa carrière solo avec son premier album éponyme, l’Anglais de 28 ans a pris un virage plus funk avec son dernier opus. Cette nouvelle direction musicale semble avoir plu aux mélomanes puisque son titre « As It Was » est la chanson la plus écoutée sur Spotify et Deezer en 2022. Elle est également le troisième morceau le plus recherché sur l’application de reconnaissance musicale Shazam, derrière « Cold Heart (PNAU Remix) » d’Elton John et Dua Lipa, et « Heat Waves » de Glass Animals.

Du côté des artistes féminines, notons la présence de Taylor Swift, Billie Eilish et Adele dans les multiples classements de fin d’année de Spotify, Deezer et Apple Music. Il y a fort à parier que Taylor Swift aurait pu se démarquer encore plus dans les différents palmarès musicaux si son dernier et dixième album, « Midnights », était sorti plus tôt dans l’année, et non le 21 octobre. Cela n’a toutefois pas empêché la chanteuse américaine de battre de nombreux records : elle occupe la première place du Billboard Hot 100 depuis cinq semaines avec sa chanson « Anti-Hero », tandis que la prévente de sa prochaine tournée a même provoqué une panne géante de la plateforme Ticketmaster.

TikTok, le faiseur de tubes

L’année 2022 a également confirmé l’impact grandissant de TikTok sur l’industrie musicale. La plateforme chinoise de création et de partage de courtes vidéos a contribué à la popularité de nombreux morceaux, dont « STAY » de The Kid LAROI et Justin Bieber. Si ce titre était déjà l’un des plus gros succès de l’an dernier, il fait toujours partie des chansons les plus écoutées sur Spotify et Apple Music au cours des douze derniers mois. Une belle longévité qui est due, selon le New York Times, à un homme : Griffin Haddrill. Cet Américain de 24 ans est le cofondateur de l’agence VRTCL, spécialisée dans la fabrication de hits grâce à des remixes, « mash-ups » et autres combines algorithmiques sur TikTok.

Bien que le réseau social ne soit pas (encore) une véritable plateforme d’écoute à la manière de YouTube ou Spotify, elle influence énormément les habitudes de consommation des fans de musique. Tout comme les séries télévisées. La chanson « Running Up That Hill (A Deal With God) » de Kate Bush a connu un immense regain de popularité cette année, 37 ans après sa sortie dans les bacs. La raison ? Elle joue un rôle important dans la dernière saison en date de « Stranger Things », ce qui a poussé de nombreux fans de la série fantastique de Netflix à l’écouter en ligne. Résultat : « Running Up That Hill (A Deal With God) » est le douzième morceau le plus « shazamé » dans le monde en 2022, et ses streams ont augmenté de plus de 8.700 % sur Spotify. De plus, Kate Bush est devenue la sixième artiste la plus populaire sur Qobuz, derrière Juliette Armanet, Stromae et Daft Punk.

