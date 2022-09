Il est désormais possible d’écouter en avant-première (et en toute légalité) les nouveaux morceaux de votre artiste préféré

Attendre ou ne pas attendre, telle est la question que se posent de nombreux fans à quelques jours de la sortie du nouvel album de leur idole. Les plus impatients se rendent sur les réseaux sociaux pour chercher une version pirate du disque tant convoité.

Des leaks coûteux

Ce phénomène a un nom : le « leak » (« fuite », en français). De nombreux artistes en font les frais et voient leur travail mis à disposition gratuitement – et en toute illégalité – sur Internet avant sa sortie officielle. Ces fuites provoquent une perte de recettes non négligeable pour les maisons de disques, même si elles ne découragent pas les fans les plus chevronnés d’attendre le jour J pour découvrir l’objet du délit.

Audiomack souhaite récompenser leur loyauté à travers sa nouvelle fonctionnalité, « Premier Access ». Elle permet aux artistes de faire découvrir à leurs plus grands fans le fruit de leur dur labeur en avant-première. Pour cela, il leur suffit de sélectionner cette option sur le titre/album inédit de leur choix lorsqu’ils l’importent sur la plateforme de streaming. Ils peuvent également choisir la durée de cet accès privilégié, afin qu’il n’empiète pas sur la sortie officielle de leur projet musical.

Mécénat 2.0

Les mélomanes souhaitant écouter, avant tous les autres, les nouvelles créations de leur musicien fétiche doivent être l’un de ses « supporters » sur Audiomack. Cette appellation renvoie à un outil de monétisation qu’Audiomack a mis en place en décembre dernier, en collaboration avec des partenaires tels que Warner Music Group. Le but : permettre aux fans de soutenir financièrement les chansons et les albums des artistes qu’ils aiment, tels des mécènes.

« Plus que jamais, on observe une demande des fans qui veulent démontrer leur passion et soutenir leurs artistes préférés, et des artistes qui cherchent à mieux interagir avec leurs superfans », avait alors déclaré Allan Coyle, vice-président senior du département Stratégie numérique et Développement commercial chez Warner Music, à Music Business Worldwide. « La fonctionnalité ’Supporters’ d’Audiomack aidera à développer ces relations et permettra aux artistes et aux fans de se lier d’une manière nouvelle et significative ».

Selon Audiomack, plus de 25.000 musiciens ont déjà reçu des paiements directs de leurs fans depuis le lancement de cette fonctionnalité. La plateforme de streaming espère gonfler ce chiffre avec ’Premier Access’, tout en poussant plus de passionnés à utiliser ses services. Mais les mélomanes prêts à mettre la main au porte-monnaie pour vivre encore plus intensément l’expérience du « fan » ne sont pas si nombreux que cela. Mais ils dépensent sans compter et sont à l’origine d’un tiers des dépenses en lien avec le quatrième art. De quoi faire les choux gras d’Audiomack.