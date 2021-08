Voyages en France: des changements à venir pour les touristes belges

Le pass sanitaire (test Covid négatif, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement) est obligatoire en France depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture (cinémas, musées, parcs d’attractions…) qui rassemblent plus de 50 personnes.

À partir du 9 août, il s’étendra aux cafés et restaurants, dont terrasses, foires, salons et transports longue distance (trains, cars, avions). Il sera également demandé dans les hôtels et campings.

L’utilisation d’un pass frauduleux ou le défaut de pass sanitaire sera sanctionné par une amende de 135 €.

Une décision très attendue

Entre-temps, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi le 5 août. Celui-ci avait été sollicité via un recours par l’opposition de gauche, dans l’espoir de faire censurer cette mesure jugée attentatoire aux libertés. Le gouvernement a déposé un recours identique, mais pour au contraire la faire valider comme conforme aux principes fondamentaux du droit. Verdict ce jeudi.

Ce certificat fait l’objet depuis plusieurs semaines de manifestations de personnes opposées au dispositif.