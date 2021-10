Votre appareil électronique a perdu sa connexion ce jeudi? Voici ce qu’il s’est passé

Let’s Encrypt est un des plus grands fournisseurs de certificats HTTPS. Il a expiré. Avec évidemment des conséquences sur de nombreux appareils, puisque leur accès internet a été cassé.

Pas de panique, ce sont les appareils plus anciens qui sont concernés, mais on parle tout de même de millions de smartphones, de consoles et de TV connectées, comme le confirme Geeko, relayé par nos confrères de Sudinfo.

Cette interruption était prévue… pour aujourd’hui ! Après 16h01 ce jeudi 30 septembre, un grand nombre d’appareils n’a plus fait confiance aux certificats émis par cette autorité de certification.

Selon Geeko, parmi les systèmes les plus susceptibles d’être touchés, on retrouve les vieux Macs (avant macOS 10.12.0), les iPhone (iOS 9 et antérieurs), les Android (Android 2.3.6 et antérieurs), les consoles de jeux PlayStation 3 et Nintendo 3DS, un nombre inconnu de téléviseurs intelligents, de décodeurs et d’autres appareils intelligents. Certaines PlayStation 4 pouvaient également perdre une partie de leur connectivité internet si elles ne sont pas à jour.

La liste complète est accessible ici.

Les solutions possibles

Les anciens téléphones sous Android préoccupent le plus les chercheurs de Let’s Encrypt. Voici une solution temporaire si vous possédez ce type d’appareils : faites les mises à jour !

Le navigateur Firefox pourrait par ailleurs permettre de continuer de bénéficier d’un accès internet. « Firefox est actuellement unique parmi les navigateurs », indique Let’s Encrypt. « Il est livré avec sa propre liste de certificats de sécurité. » Le navigateur ne dépend donc pas du système d’exploitation de l’appareil pour ses certificats de sécurité.

En 2020, le certificat AddTrust a expiré emportant avec lui de nombreuses choses. Généralement, ces expirations ne posent pas de problème car des transitions vers d’autres certificats se font automatiquement. Mais le problème, c’est que si la mise à jour de l’appareil n’est pas faite, la transition vers la nouvelle certification ne se fait pas.

Il est difficile de dire l’impact exact que cette expiration aura sur les appareils concernés. Certains appareils pourraient toujours être en mesure d’établir une connexion avec certains sites internet, d’autres pas.