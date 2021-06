Voici à quoi ressemble la vie dans un hôtel de quarantaine qui coûte 2.000€: «C’est un cauchemar!»

« Comment les membres du gouvernement britannique peuvent-ils dormir la nuit, alors que sur notre propre sol, nous soumettons des citoyens respectueux des lois et dont le test Covid est négatif à des conditions d’isolement carcéral ? » s’interroge un voyageur. L’hôtel Président, dans le centre de Londres est consacré aux voyageurs qui doivent faire une quarantaine, et ils doivent payer pour cela. Une belle somme, 2000 euros pour 10 jours, pour des conditions plus que douteuses pour un hôtel en plein centre de la capitale !

« Protéger le public »

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Soins sociaux s’était exprimée à ce sujet : « Notre priorité absolue a toujours été de protéger le public et le solide régime de frontières et de tests que nous avons mis en place contribue à minimiser le risque d’entrée de nouvelles variantes au Royaume-Uni. Le gouvernement continue de veiller à ce que chaque personne en quarantaine reçoive l’aide dont elle a besoin et à ce que toutes les mesures de quarantaine soient prises. Les hôtels font tout leur possible pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de répondre aux inquiétudes soulevées par les clients ».

Depuis, les photos affluent d’autres voyageurs qui déplorent ces conditions dites carcérales. Cela a de quoi refroidir ceux qui pensaient voyager sous ce régime…