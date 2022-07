Voici pourquoi la France a connu une chute de 20 degrés en quelques minutes

Comme la Belgique, la moitié est de la France va encore souffrir de la canicule ce mardi. Mais la façade atlantique va souffler. D’ailleurs, Météo-France a levé mardi matin la vigilance rouge canicule sur 15 départements de la façade atlantique, mais 73 restent placés en vigilance orange, avec des températures en hausse, entre 37 et 40ºC dans l’est, et des orages localement violents prévus dans le sud-ouest.

Coup de galerne

La fin de canicule dans cette partie de la France a été provoquée par ce qu’on appelle un « coup de galerne ». Comme l’explique le site Futura, ce phénomène a provoqué une chute des températures de 15 à 20 degrés en quelques minutes. Il s’agit, pour faire simple, d’un changement brusque de la direction du vent. Jusqu’à présent, le vent soufflait depuis le nord-ouest sur la façade Atlantique de la France. Et depuis ce lundi en fin de journée, il a changé de direction et souffle vers le nord-ouest, amenant un air plus frais et humide, indique Sudinfo. Ce matin, à 8 heures, il fait 22 degrés à Biarritz alors qu’il en faisait presque le double ce lundi.

Des records battus

De nombreux records locaux de chaleur ont été battus lors de cette « journée la plus chaude de cette vague de chaleur » en France, a annoncé Météo-France, la seconde canicule depuis juin. Le thermomètre a par exemple affiché 39,3ºC à Brest (contre un précédent record de 35,1ºC en août 2003), 39,5ºC à Saint-Brieuc (contre 38,1ºC en août 2003), 42ºC à Nantes (contre 40,3 ºC en juillet 1949) ou encore 42,6ºC à Biscarrosse (contre 41,7ºC en juin 2022). Dans la nuit, les températures sont restées très élevées selon Météo-France, avec un record absolu battu à La Hague avec 32,8ºC à 03H00.