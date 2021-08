Voici les sites naturels les plus instagrammés de France

Miroir, mon beau miroir, dis-moi quels sont les lieux les plus beaux de France. Le très majestueux Mont-Blanc ou les gorges du Verdon bien sûr, mais aussi la moins connue forêt de Brocéliande, petit tour d'horizon des endroits les plus instagrammés.

Le comparateur de voyage Likibu a établi le classement des sites et merveilles naturels qui comptent le plus de hashtags sur Instagram. En top position, on retrouve le Mont-Blanc. Viennent ensuite le lagon de Bora Bora et le bassin d'Arcachon sur les deuxième et troisième marches du podium.

1. Le Mont-Blanc : 2.691.000 #montblanc

Montagne la plus haute de France, elle est également au sommet des hashtag d'Instagram. Publié 2.691.000 fois, le Mont-Blanc est la merveille la plus photogénique de France, selon Instagram. D'ailleurs, il tire aussi sa région vers le haut. La Haute-Savoie comptabilise 1.159.000 publicitations.

2. Le lagon de Bora-Bora : 1.856.000 #borabora

Que dire de la deuxième marche du podium, si ce n'est qu'elle est paradisiaque et donne des envies d'ailleurs. La jolie Bora-Bora en Polynésie française mérite entièrement son succès. Ses lagons turquoise invitent au calme et au dépaysement.

3. Le bassin d'Arcachon : 727.000 #bassindarcachon

La côte atlantique séduit les touristes. La Dune du Pila ou le Cap Ferret attirent les fans de nature, mais aussi les gourmands avides d'huîtres et de vin blanc. Ses paysages variés et son littoral splendide ont séduit les coeurs.

4. La Camargue : 458.000 #camargue

La jolie région du Delta du Rhône hypnotise les touristes. Et pour cause, la charmante petite ville d'Arles (552.000 publications), populaire pour ses arènes et les rencontres photographiques annuelles, attire un public séduit par son authenticité et sa beauté. Les Saintes-Maries-de-la-Mer (61.000 publications) avec ses marais et ses flamants roses y sont aussi pour quelque chose. Sans compter les balades à cheval et les paysages entre terre et mer.

5. Le plateau du Vercors : 236.000 #vercors

Avec ses paysages à couper le souffle, le Vercors charme les passionnés de nature et de sport. Rando, balade, VTT, escalade, il y en a pour tous les goûts et pour tous les sportifs, même du dimanche. Ses panoramas sur les majestueuses Alpes apaisent autant qu'ils invitent à l'aventure.