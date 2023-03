Voici la combinaison avec laquelle les prochains astronautes marcheront sur la Lune

La nouvelle combinaison lunaire a été développée par la société américaine Axiom Space. Le but est de proposer aux astronautes un équipement à la fois robuste et performant. Selon Axiom Space, cette combinaison spatiale leur permettra de travailler sereinement, en toute sécurité, sachant qu’elle a été pensée pour une présence humaine à long terme sur la Lune.

Ces combinaisons vont pouvoir s’adapter à toutes les morphologies, hommes et femmes de toutes corpulences.

Inspirée d’une série télé ?

Le casque comprendra notamment un système d’éclairage et une caméra HD. De quoi nous ramener des magnifiques images ! À noter qu’Axiom Space a collaboré avec la costumière Esther Marquis, qui a notamment travaillé sur la série de science-fiction « For All Mankind » (disponible sur Apple TV+) pour le design de cette combinaison.

Pourquoi est-elle noire ?

Le prototype présenté cette semaine était noir. Avons-le le mélange noir, orange et bleu est plutôt stylé. C’est sans doute pour cela qu’elle a été présentée dans cette couleur. Néanmoins, la combinaison finale ne sera pas noire mais bien blanche. La raison ? Le blanc permet de réfléchir la chaleur et de protéger au mieux les astronautes de températures extrêmes. Le style a donc quand même ses limites.

Qui va la porter ?

La mission Artemis III doit décoller en décembre 2025. Pour la première fois dans l’histoire des missions lunaires, au moins une femme fera partie de l’équipage. Pour rappel, cette mission va permettre à l’homme de remettre les pieds sur ma Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans (la mission Apollo 17 en 1972).

Le voyage est prévu pour fin 2025, même si le calendrier est à ce stade très incertain. Quant au processus de sélection, il est gardé ultra-secret.

