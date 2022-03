Voici comment vous pouvez vous-même informer les Russes sur la guerre en Ukraine

Un groupe de développeurs polonais a mis en ligne un site Internet qui permet à tout un chacun de communiquer de manière aléatoire avec des Russes, dans le but de les alerter sur la guerre en Ukraine et de contrer ainsi la désinformation mise en place par le pouvoir. Pour cela, ils utilisent une base de données riche de plus de 20 millions de numéros de téléphone et de 140 millions d’e-mails.