Virée de sa salle de sport à cause de sa tenue: «on ne m’aurait jamais dit ça si j’étais plus mince»

Shelby s’est rendue à la salle, habillée en tenue de sport, et à l’accueil on lui explique qu’elle n’est « pas autorisée à porter des soutiens-gorge de sport » et qu’« elle ne peut pas montrer son ventre ». « Elle a dit que c’était bon pour cette fois, mais que pour la prochaine fois, je devais m’habiller autrement », explique Shelby dans la vidéo publiée sur TikTok. Elle ne comprend pas trop car son vêtement ne laissait passer qu’un centimètre de peau.

Elle commence alors sa séance de sport. « 15 minutes sur le tapis de course plus tard, le coordinateur est venu me voir et m’a demandé de partir. » Elle s’est mise à pleurer en ajoutant : « J’étais tellement gênée. »