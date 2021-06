Vienne prévoit une fête durant laquelle les jeunes pourront être vaccinés

Mardi, les enfants et adolescents viennois âgés entre 12 et 17 ans pourront désormais s’enregistrer pour être vaccinés. La demande était élevée alors que 10.000 doses ont été réservées en deux heures. Les jeunes adultes entre 18 et 30 ans pourront réserver dès mercredi. La fête prévue et les événements suivants sont prévus pour début juillet. Cependant, les détails des événements ne sont pas encore finalisés.