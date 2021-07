VIDÉO. Une petite fille de 4 ans évite le pire à son père

Une maison en Floride a failli être détruite par les flammes, si la plus jeune des résidentes n’avait pas donné l’alerte à son père. Alors qu’elle s’amusait devant le film « Frozen », elle a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond et s’est empressée de trouver un de ses parents. Comble de l’histoire, elle pensait être en tort, puisqu’on l’entend dire : « Papa va me tuer »

Daniel Patrick Jermy explique aux médias américains qu’il venait de préparer le petit-déjeuner et qu’il s’apprêtait à quitter son domicile lorsque le feu s’est déclaré au niveau de la cuisine. Et s’il s’en est rendu compte tout de suite, c’est grâce à sa fille Amelia, âgée de 4 ans, qui jouait dans le salon en écoutant des chansons de Frozen.

« Oh non, mon père va me tuer »

Sur les images, capturées par une caméra de surveillance, on voit la petite fille prendre peur et dire : « Oh non, mon père va me tuer », suivi d’un « Pense, pense ! » Pourtant, Amelia a fait juste ce qu’il fallait pour sauver sa famille.

Personne n’a été gravement blessé

L’incendie a démarré à cause d’un court-circuit au niveau de la friteuse. Le père a bien réagi, puisqu’il a commencé par sortir l’objet électroménager dans son jardin, avant d’éteindre le reste des flammes à l’intérieur. Fort heureusement, personne n’a été gravement blessé dans l’incident, même si la cuisine a subi de lourds dégâts à cause de l’incendie. « Amelia est une petite superhéroïne en tutu », a conclu son père auprès de FOX 35 News.