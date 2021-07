VIDEO. Un routier provoque un impressionnant accident alors qu’il utilisait son smartphone au volant

Derek Holland, 59 ans, conduisait sur l’A27 près de Lewes dans l’East Sussex lorsqu’il a été distrait par son téléphone et a percuté une camionnette en panne. Les images terrifiantes ont été filmées par deux caméras installées dans le véhicule de Holland. Celles-ci ont été examinées par la police qui a décelé 42 faits de conduite imprudente lors d’un trajet de quatre heures pour le chauffeur de poids lourds.

Ils pointent notamment une utilisation persistante de son téléphone, le fait de retirer les deux mains du volant pour éplucher une banane ou encore un mauvais port de la ceinture de sécurité. C’est seulement au moment où il se trouve derrière une voiture de police qu’il met sa ceinture de la bonne manière.

Trois blessés dans l’accident

Son accident était en fait avec un fourgon de police, dans lequel se trouvaient deux agents de police ainsi qu’un prisonnier. Les trois individus ont été blessés. Holland a donc été accusé de conduite dangereuse et de trois chefs d’accusation pour avoir causé des blessures graves. Il a admis lors d’un entretien avec la police que sa conduite était dangereuse, et a plaidé coupable. La justice l’a condamné à trois ans et demi de prison et une suspension de son permis de conduire pour 57 mois.

42 infractions en quatre heures

« Vous n’aviez aucune considération pour la sécurité publique ou pour la loi et vous étiez le seul responsable de cette collision. Lorsque quelqu’un conduit sans avoir les mains sur le volant, en utilisant un téléphone portable, en se servant de ses coudes et en mangeant en même temps, il s’agit d’une accumulation de la conduite dangereuse, et cette affaire comprenait quelque 42 incidents », a détaillé le juge Rennie avant de prononcer sa sentence.

« Le pire cas de conduite distraite prolongée que j’ai vu »

Un détective en charge de l’affaire a déclaré : « C’est le pire cas de conduite distraite prolongée que j’ai vu. Il a été aggravé par le fait que Holland était responsable de la conduite d’un gros véhicule de transport de marchandises et qu’il était parfaitement conscient des risques qu’il prenait. Il a fait preuve d’un mépris total pour la sécurité des autres usagers de la route. »