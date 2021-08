VIDÉO. Un requin sème la panique sur une plage très prisée en Espagne

L’animal avait été repéré peu de temps avant dans ces eaux peu profondes, donnant lieu à une alerte des garde-côtes pour que les baigneurs sortent. Sur une vidéo, on peut voir les nageurs terrifiés, sortir de l’eau en courant et, au fond de l’image, l’aileron de l’animal bien visible. On voit ensuite le requin se débattre dans l’eau et sortir presque entièrement son corps en touchant le sable.

Le requin est finalement reparti d’où il était venu, suivi par un hélicoptère et deux bateaux de la police, qui l’ont escorté et ont vérifié qu’il ne représentait plus de menace pour le public.

Les requins bleus sont considérés comme dangereux et sont connus pour être responsables d’attaques sur des navires et des victimes de catastrophes aériennes.