VIDEO. Ils ouvrent une canette de bière avec des dents de requin et créent la polémique

Wyatt Dallison et Cody Scott, deux chasseurs et pêcheurs confirmés, partagent régulièrement des vidéos sur le réseau social TikTok, ou quelque 58.000 personnes les suivent. Mais dernièrement, ils ont posté une séquence qui a choqué leur communauté, et pour laquelle ils se sont fait beaucoup critiquer.

Sur les images, on peut voir un des deux hommes tenir la mâchoir d’un requin ouverte, afin que l’autre puisse percer sa canette avec ses dents, avant de la boire en un coup. Les deux pêcheurs semblent ainsi trouver cela amusant d’utiliser cette espèce comme ouvre-boîte ambulant. On discerne la terreur du requin qui, à bout de souffle, se débarasse de la canette mais est toujours pris au piège sur la plage.

«Juste pour rigoler»

Suite aux nombreuses critiques, Wyatt a fini par admettre que ce n’était pas la meilleure des idées, mais que c’était «juste pour s’amuser». Il est pourtant illégal de retirer de l’eau une espèce de requin protégée. Le pêcheur a tenu à préciser qu’aucun requin n’avait été blessé lors de l’enregistrement de cette vidéo et qu’il avait été rappelé à l’ordre par le garde-chasse.

Le National Marine Fisheries Service, qui est responsable de la surveillance des ressources océaniques des États-Unis, a déclaré : "Tous les requins pris doivent être relâchés dans l'eau avec un minimum de blessures. La pratique de la capture et de la remise à l'eau est importante car elle permet de réduire considérablement le nombre de poissons qui meurent après avoir été relâchés. Le stress qu’a dû ressentir l’animal lorsqu’il était en dehors de l’eau a été important et a pu réduire ses chances de survie une fois dans l’eau.»