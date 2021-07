VIDÉO. Il saute d’un pont à plus de 30 mètres de haut par ennui

En Louisiane, aux États-Unis, un jeune homme de 26 ans a été arrêté après avoir réalisé une dangereuse cascade.

Jimmy Ivan Jennings, un Américain de 26 ans, a risqué sa vie pour amuser ses amis en sautant d’un pont à plus de 30 mètres de haut, rapporte le Daily News.

« Je pensais vraiment que c’était la fin de ma vie. »

Coincés dans un embouteillage, Jimmy et ses amis s’ennuyaient et ont voulu se distraire. « Je pensais vraiment que c’était la fin de ma vie. On s’ennuyait dans la voiture. J’ai regardé l’eau, et ça ne semblait pas très haut », a expliqué Jimmy.

Blessé au bras

Le jeune Américain a alors sauté du pont tout proche, réalisant un saut de plus de 30 mètres. Jimmy ne s’en tire pas indemne pour autant : il s’est blessé au bras et a été interpellé par la police.