VIDEO. Elle découvre avec horreur ce qu’il se passe tous les dimanches pendant qu’elle dort

Elles ont installé ce système de surveillance un dimanche et le soir même, la surprise fut de taille. Un inconnu est venu la regarder dormir par la fenêtre de sa chambre. La maman de Gusté a appelé la police, qui a juste répondu de bien verrouiller les portes et fermer les rideaux… « Ils n’ont rien fait, alors on a bougé la caméra plus près de ma chambre et on l’a vu revenir les autres jours », a-t-elle raconté dans des vidéos sur TikTok.