VIDÉO. Elle danse sur le toit d’une voiture, le conducteur la fait rapidement redescendre sur le trottoir

Ce lundi, un incident plus qu’inhabituel a eu lieu à Londres. Il s’agissait d’un jour férié au Royaume-Uni, et c’est peut-être ce qui a poussé cette femme à faire des folies.

Pour une raison qu’on ignore, elle a grimpé sur le toit d’une Fiat qui circulait dans le quartier de Forest Gate pour danser ! Une démarche qui n’a évidemment pas plu au conducteur.

Dans une vidéo, on peut voir l’homme sortir enragé de son véhicule et donner un violent coup de poing dans les jambes de la danseuse. On peut comprendre l’énervement mais pas une telle violence !

La dame a été projetée du toit de la voiture sur la route, mais s‘est tout de même excusée auprès de l’automobiliste.