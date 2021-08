VIDÉO. Des mamans afghanes lancent leurs bébés à des soldats pour les mettre en sécurité

Les scènes de désespoir se suivent et se ressemblent à Kaboul, où des Afghans tentent par milliers de quitter le pays, désormais contrôlé par les talibans. L’entrée de l’hôtel Baron est par exemple devenu le point de ralliement des personnes cherchant refuge au Royaume-Uni, et la gestion de cet endroit est contrôlée par les troupes du Régiment des parachutistes britanniques.

Ceux-ci témoignent de moments terribles lors desquels des mamans ont tenté de leur jeter des bébés pour qu’ils puissent les mettre en sécurité et qu’ils échappent aux griffes des talibans. « Les mères étaient désespérées, battues par les talibans. Elles criaient ‘Sauvez mon bébé’ et nous les lançaient. Certains se sont blessés sur des barbelés, c’était terrible », raconte un officier présent sur place à « The Independent ».

Des soldats démunis

Le Royaume-Uni s’affaire actuellement au rapatriement des citoyens britanniques ainsi que des Afghans qui ont travaillé pour le gouvernement pendant la guerre de 20 ans. Un autre officier raconte à Sky News la détresse de ces hommes face à ces scènes : « Je suis inquiet pour mes soldats. Je fais de mon mieux pour les soutenir, mais tout le monde a pleuré la nuit dernière. »

Le ministre de la Défense Ben Wallace a déclaré que les forces armées ne pouvaient pas prendre en charge les plus jeunes sans leurs familles. Mais il a assuré que le gouvernement britannique continuait à venir en aide à des familles depuis l’aéroport de Kaboul et qu’il poursuivrait ce processus.