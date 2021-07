VIDEO. Des grêlons géants s’abattent en Italie

En quelques secondes à peine, le soleil a laissé place à un ciel sombre et menaçant. Puis, la tempête s’est abattue sur le nord de l’Italie, en particulier autour de Milan qui a été la zone la plus durement touchée. Ce vendredi, de violents orages se sont abattus dans cette région avec de la grêle et un vent très fort.

Un changement climatique spectaculaire

Cela a donné lieu à des images impressionnantes, comme en témoignent les nombreux clichés publiés sur les réseaux sociaux. Sur ces derniers, on peut voir des grêlons géants -de pratiquement 10cm de diamètre –, des arbres tombés sur les routes ou des voitures, des routes inondés…

Bref un changement climatique aussi spectaculaire qu’inattendu de l’autre côté des Alpes. Les pompiers ont d’ailleurs reçu de nombreux appels et ont réalisé plus de 150 interventions.