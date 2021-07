VIDEO. Des grêlons de la taille de pommes sont tombés sur l’Italie, d’importants dégâts recensés

Nouvelle scène de désolation en Europe, après les terribles inondations qui ont ôté la vie à des centaines de personnes. L’Italie fait face à une chute de grêlons de la taille d’une pomme, d’un poing humain, d’une boule de pétanque… les qualificatifs sont nombreux pour nommer la taille impressionnante de ces boules de glaces.

Sur l’autoroute A1 entre Plaisance et Parme, les images sont glaçantes. Des centaines de voitures sont à l’arrêt, détruites. Mais le plus terrible, c’est que des personnes sont blessées et les récoltes détruites.