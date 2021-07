VIDÉO. Agression d’une extrême violence en Espagne

Vendredi dernier, un jeune homme a été violemment agressé dans le centre de Terrassa, la troisième ville la plus importante de Catalogne. Ces derniers jours, les incidents de ce type se multiplient dans les rues de la ville et le conseil municipal a décidé d’agir.

Un homme roué de coups

La place Dido, qui se situe à Terrassa, en Catalogne, a été le théâtre de scènes violentes lors des fêtes de la municipalité qui se déroulent actuellement partout dans la ville. Une demi-douzaine d’individus ont roué de coups un jeune homme, alors même qu’il se trouvait déjà au sol.

Un motif homophobe n’est pas à exclure

L’agression a été commise à côté d’un bar LGBT et l’on peut même voir un drapeau arc-en-ciel sur les images capturées par un smartphone, ce qui laisse penser que le motif homophobe n’est pas à exclure. Certains médias espagnols semblent toutefois écarte l’hypothèse et la police doit donc faire la lumière sur cette enquête.

Au moment où les autorités sont arrivées sur place, les agresseurs avaient déjà disparu, laissant leur victime dans un piteux état. Un porte-parole de la police a indiqué que les autorités tentaient d’identifier et localiser les jeunes hommes, pour des motifs d’agression et non de bagarre générale.

D’autres faits de violences dans la ville

La veille déjà à Terrassa, un jeune homme a été blessé au bras par un couteau après une dispute. Le maire de la ville, Jordi Ballart, a tenu une réunion d’urgence avec la police locale pour mieux gérer la situation dans sa municipalité. « Nous travaillons pour la sécurité et le bon déroulement de la fête. N’oubliez pas de rester prudents », a-t-il indiqué sur Twitter.