Victime de nombreuses moqueries car elle est née sans nombril, Jess a appris à s’apprécier

Jess Kaufman, 30 ans, est née avec une anomalie rare appelée l’omphalocèle. Pendant la grossesse, les organes du bébé se développent à l’extérieur de la paroi abdominale et ils doivent être remis en place à la naissance. En raison de cette anomalie, le cordon ombilical de Jess n’a pas été coupé à l’extérieur de l’utérus et elle n’a pas de nombril, rapporte le Mirror.

En grandissant, son apparence a conduit certains enfants à se moquer d’elles, en la traitant notamment d’« alien ». « Je cachais mon nombril et je ne portais que des maillots de bain une pièce », explique Jess au quotidien anglais. « Cela m’a rendu hyperconsciente de mon corps. J’ai commencé à l’accepter et j’ai réalisé que cela faisait partie de mon histoire et de ce que je suis. Maintenant, je ne changerais pas même si quelqu’un m’en donnait l’occasion. »

Adopée à la naissance

Jess a été adoptée après sa naissance. Elle ne sait pas grand-chose de sa mère biologique à part qu’elle a eu des complications pendant sa grossesse qui ont pu affecter le développement du fœtus, indique Sudinfo. Lorsqu’elle était adolescente, le sentiment d’insécurité de Jess l’a poussée à prendre des mesures radicales : son frère, Taylor lui a fait un piercing à l’endroit où se trouve normalement son nombril. « À l’époque, j’avais l’impression de m’intégrer à ma façon, mais plus tard, j’ai réalisé que je n’avais pas besoin de m’intégrer ou d’en être consciente, et que je pouvais contrôler ce que je ressentais. »

La jeune femme n’a jamais rencontré quelqu’un d’autre atteint de cette maladie jusqu’à ce qu’elle rejoigne un groupe en ligne avec d’autres personnes sans nombril. Aujourd’hui, elle sensibilise les réseaux sociaux sur cette maladie rare. « C’est facile de se laisser envahir par l’insécurité, mais si vous acceptez qui vous êtes, vous attirerez les personnes qui sont censées vous entourer. »