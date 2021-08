Une vingtaine de survivants secourus, un peu plus d’une semaine après le séisme en Haïti

Un peu plus d’une semaine après le violent tremblement de terre en Haïti, 24 survivants, dont quatre enfants, ont été secourus, a indiqué la Protection civile locale. Une équipe de secouristes a pu atteindre les personnes portées disparues sur le Pic de Macaya dimanche. Ces dernières ont été transportées par hélicoptère dans une commune voisine pour y être soignées.

Le tremblement de terre du 14 août dernier avait une magnitude de 7,2 et a touché le sud-ouest de l’île. Au moins 2. 207 personnes ont été tuées et environ 12.000 blessées. Il y a aussi plus de 300 disparus. Environ 130.000 maisons ont été endommagées ou détruites.

Début 2010, Haïti avait également été touché par un séisme majeur. À l’époque, plus de 220.000 personnes avaient été tuées.