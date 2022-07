Une vingtaine de personnes bloquées à 10 mètres de haut sur une attraction d’un zoo américain (vidéo)

Plus de peur que de mal pour cette vingtaine de personnes qui ont dû être sauvées après être restées, pour certaines, près de deux heures bloquées à 10 mètres du sol, au-dessus des animaux.

Une fuite d’huile

Betsey Brewer, l’une des propriétaires du zoo, a déclaré que tout avait commencé lorsque les employés ont remarqué une petite fuite d’huile et ont interrompu le trajet du Skyfari Sky Ride par précaution.

Le zoo dispose d’un ascenseur électrique et le personnel est formé pour effectuer des sauvetages si nécessaire, a déclaré Brewer. Pendant que ses employés travaillaient, des équipes d’urgence ont également été appelées pour venir aider. La plupart des gens ont été secourus dans les 45 minutes, mais certains qui étaient plus hauts ont dû attendre environ une heure et demie, a-t-elle déclaré.

Des températures supérieures à 32ºC

Sebastian Paldan-Cottrelo, 7 ans, et son grand-père Russell Carter étaient tous les deux dans les airs. Sebastian a dit qu’il appréciait la balade au-dessus des tortues jusqu’à ce qu’elle s’arrête et qu’il se rende compte qu’ils étaient coincés. Puis, c’est devenu « fou », a-t-il dit à Channel 5, une chaîne de télévision de Boston. « J’ai été coincé là-bas pendant longtemps », a ajouté le garçon.

Sebastian a dit aux journalistes qu’il commençait à avoir chaud dans les airs, mais un passant a vu leur situation difficile et a trouvé quelqu’un d’assez grand pour leur lancer une bouteille d’eau pendant qu’ils attendaient. L’incident, qui n’a fait aucun blessé, s’est déroulé lors d’une chaude journée d’été, avec des températures supérieures à 32 degrés dans une grande partie de la région.