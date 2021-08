Une puéricultrice condamnée à cause de sa garderie illégale: 25 enfants étaient cachés derrière un faux mur à la visite de la police

Carla Faith et une de ses employées ont été reconnues coupables de maltraitance infantile et tentative de corruption, après que la police a découvert 25 enfants derrière un faux mur dans le sous-sol d’une garderie illégale de Colorado Springs, comme le relaient nos confrères de Sudinfo.

L’Américaine n’avait pas de licence pour garder des enfants et, lorsque la police s’est présentée à son domicile un jour de 2019, elle a caché les enfants derrière un faux mur. Elle disposait d’une licence suffisante pour garder six enfants et n’était pas censée avoir une employée. Les cris de certains enfants ont finalement alerté les forces de police.

Certains des enfants ont été retrouvés dans un état déplorable. Plusieurs d’entre eux étaient en sueur, mal lavés, et traînaient dans des langes sales.