Une photo de Macron le torse à l’air fait le tour de monde: «Il n’y a qu’en France…»

Peut-être avez-vous déjà vu passer ce cliché. Ce samedi, le président-candidat français Emmanuel Macron était à Marseille afin de tenir un meeting à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle. Et comme toujours, Emmanuel Macron était suivi par sa photographe officielle Soazig de la Moissonnière. Cette dernière vient d’ailleurs de publier des clichés de cette journée sur Instagram et l’un d’entre eux a particulièrement interpellé les internautes. Sur cette image, on peut voir Emmanuel Macron, visiblement hilare, affalé dans un divan. Une photo qui aurait pu être banale si sa chemise, ouverte, ne dévoilait pas son torse poilu.

La photo a évidemment été reprise à de nombreuses reprises dans les médias en France, mais aussi dans le reste du monde. Notamment en Grande-Bretagne où elle fait beaucoup réagir. Times, Guardian, Telegraph, Daily Mail… Si certains ont salué un joli coup de com’, d’autres se sont demandés si ce genre de cliché était vraiment ce que l’on attendait d’un président. « Il n’y a qu’en France qu’un homme tenterait d’utiliser son corps comme une arme (pas si) secrète dans une campagne présidentielle », écrit ainsi une chroniqueuse du Daily Mail qui plaide ensuite « coupable » d’avoir zoomé sur la photo.

Interrogé avec humour sur cette fameuse photo sur le plateau de « C à vous », Emmanuel Macron a expliqué qu’il faisait « très chaud à Marseille » et que cette photo, comme les autres, avait été validée par ses soins avant d’être publiée. « J’ai validé la série. Celle-là est sans doute passée un peu vite », a-t-il lâché dans un sourire.